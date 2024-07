Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 505,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,3 Prozent auf 505,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 510,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 492,70 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 134.224 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,18 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 55,17 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,80 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 583,13 EUR.

Am 14.05.2024 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Rheinmetall.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,43 EUR je Rheinmetall-Aktie.

