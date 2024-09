Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Rheinmetall

So entwickelt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 485,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 485,00 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 478,60 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 489,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 106.899 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,90 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 114,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,69 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 609,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 08.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,43 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 2,23 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Rheinmetall am 07.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Gewinne im DAX

Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Montagnachmittag steigen

Börse Frankfurt: DAX liegt mittags im Plus