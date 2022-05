Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag stärker

Um 25.05.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 195,10 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 195,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 193,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.345 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2022 markierte das Papier bei 225,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2021 bei 76,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 155,77 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 176,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 06.05.2022 vor. In Sachen EPS wurden 1,08 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,14 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.405,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.266,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Rheinmetall am 04.08.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,91 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images