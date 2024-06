Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 499,10 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 499,10 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 488,20 EUR nach. Bei 496,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 191.553 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 14,57 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,62 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,82 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 565,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 14.05.2024. In Sachen EPS wurden 1,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,24 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1,58 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,36 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

