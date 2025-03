Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Rheinmetall

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 1.335,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 1.335,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.327,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.335,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.834 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.483,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,09 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 437,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit Abgaben von 67,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,66 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.281,78 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 12.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Rheinmetall am 08.05.2025 präsentieren. Rheinmetall dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 29,90 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

Erstmals seit Jahren: DAX-Firmen streichen Arbeitsplätze