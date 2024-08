Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagmittag südwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 533,00 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 533,00 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 532,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 535,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 25.773 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 571,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). 7,28 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 135,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,74 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 601,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 08.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,23 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,50 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

