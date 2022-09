Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 162,80 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 164,10 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 161,90 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 4.088 Aktien.

Bei 227,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Bei einem Wert von 76,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2021). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 113,37 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 196,67 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 05.08.2022 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,07 Prozent auf 1.408,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.315,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 10,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

