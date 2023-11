Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 281,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 281,40 EUR. Bei 281,40 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 282,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.339 Rheinmetall-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (295,10 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 4,87 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2022 bei 173,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 62,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 330,00 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 09.11.2023 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.758,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Freitagshandels

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart zurück

Zuversicht in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im LUS-DAX