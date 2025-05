Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 1.919,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 1.919,00 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1.936,00 EUR zu. Bei 1.929,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 144.555 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.936,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 0,89 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 437,50 EUR am 06.08.2024. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 338,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,43 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.793,71 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 08.05.2025. Es stand ein EPS von 1,92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,84 EUR je Aktie.

