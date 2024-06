Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 481,40 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 481,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 482,50 EUR. Bei 475,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 167.015 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 52,95 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,82 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 565,50 EUR.

Am 14.05.2024 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,36 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,58 Mrd. EUR ausgewiesen.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

