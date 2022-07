Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Nachmittag ausgebremst

Die Rheinmetall-Aktie musste um 28.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 181,25 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 180,05 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 183,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.273 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 227,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,47 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2021 Kursverluste bis auf 76,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 137,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 204,56 EUR an.

Am 06.05.2022 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,08 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,14 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,89 Prozent auf 1.266,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.405,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 05.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 11,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

