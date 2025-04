Kursentwicklung im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag stark gefragt

29.04.25 09:23 Uhr

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 1.411,00 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,3 Prozent auf 1.411,00 EUR. Bei 1.418,00 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.376,50 EUR. Zuletzt wechselten 46.867 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 16.04.2025 auf bis zu 1.500,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 5,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 68,99 Prozent Luft nach unten. Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,25 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.324,00 EUR an. Rheinmetall ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 10,87 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 7,44 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,16 Prozent auf 3,48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026. In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 29,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Gewinner der Rekord-Rüstungsausgaben DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr verdient Rheinmetall-Aktie entfernt sich weiter von Rekordmarke - auch HENSOLDT-Aktie tiefer

