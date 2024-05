Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag leichter

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 516,60 EUR ab.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 516,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 514,40 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 526,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 134.404 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 571,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 10,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,16 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,83 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 561,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 14.05.2024. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,45 EUR je Aktie belaufen.

