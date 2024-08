Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall stabilisiert sich am Donnerstagmittag

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Mit einem Wert von 543,00 EUR bewegte sich die Rheinmetall-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 543,00 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 545,20 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 539,00 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 544,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.217 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 5,30 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,74 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 601,50 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,43 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,23 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,50 Mrd. EUR eingefahren.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

