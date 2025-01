Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Vormittag an Boden

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 746,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 747,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 744,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.810 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 747,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2025 erreicht. 0,11 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.01.2024 Kursverluste bis auf 322,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,76 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,53 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 741,38 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 2,35 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,76 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

