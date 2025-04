Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 1.474,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 1.474,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.488,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.458,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 187.908 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.500,00 EUR) erklomm das Papier am 16.04.2025. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 1,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 437,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,25 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.324,00 EUR.

Am 12.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 10,87 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 3,48 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,93 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

