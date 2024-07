Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kursplus

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 496,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 499,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 492,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 76.025 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 15,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Abschläge von 54,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,74 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 583,13 EUR angegeben.

Rheinmetall veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,64 EUR je Aktie.

