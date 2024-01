Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gesucht

So bewegt sich Rheinmetall

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 326,20 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 326,20 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 327,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 325,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.325 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 337,90 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.01.2023 auf bis zu 209,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 337,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 09.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,65 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.758,00 EUR – ein Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.415,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,62 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

