Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 1.301,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 1.301,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.261,00 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.275,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 40.048 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.483,00 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 12,24 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 437,50 EUR am 06.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 66,38 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,66 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.281,78 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 12.03.2025 vor. Es stand ein EPS von 10,87 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 7,44 EUR in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 29,90 EUR je Rheinmetall-Aktie.

