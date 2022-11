Rheinmetall-Aktie steigt: Rheinmetall liefert Kampfpanzer an Slowakei - Rüstungsboom soll Geschäft antreiben

Dies wurde nun in Brüssel zwischen Vertretern beider Länder und dem Unternehmen vertraglich vereinbart, wie die Rheinmetall AG mitteilte. Neben dem Panzermodell Leopard 2 A4 umfasst der Auftrag ein Munitionspaket sowie integrierte Ausbildungs- und Logistikleistungen. Die slowakischen Streitkräfte geben ihrerseits militärische Ausrüstung zur Unterstützung an die Ukraine ab.

Bei den zur Verfügung gestellten Fahrzeugen handelt es sich um überholte Leopard 2 A4 aus ehemaligen Beständen verschiedener Nutzerstaaten, welche sich im Eigentum von Rheinmetall befinden. Das erste Fahrzeug soll im Dezember 2022 ausgeliefert werden und die Auslieferung soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

Der Ringtausch soll die Ukraine bei deren Anstrengungen gegen die russische Invasion unterstützen. Dabei geben Nato-Partner Großgerät aus vormals sowjetischer Produktion an die Ukraine ab und erhalten dafür verfügbare Systeme aus westlicher Produktion.

Rheinmetall plant dank Rüstungsboom deutlich mehr Geschäft bis 2025 ein

Der Rüstungskonzern hat sich wegen der Aufrüstung in vielen NATO-Staaten für die mittlere Frist höhere Finanzziele gesteckt. 2025 will der Düsseldorfer Konzern zwischen 10 und 11 Milliarden Euro Umsatz erzielen, wie er am Mittwoch anlässlich einer Investorenveranstaltung in Wien mitteilte. Dabei soll die operative Gewinnmarge, an der Rheinmetall maßgeblich seine Profitabilität misst, auf rund 13 Prozent ansteigen. Analysten schätzten bisher im Schnitt einen Umsatz von weniger als 10 Milliarden Euro und eine Marge von knapp 13 Prozent für die Mitte des Jahrzehnts.

Für das laufende Jahr hat das im MDAX gelistete Unternehmen sich aktuell rund 15 Prozent Umsatzwachstum aus eigener Kraft gegenüber den 5,66 Milliarden Euro Umsatz aus dem Vorjahr vorgenommen bei einer Marge von über 11 Prozent. Auf dem vorangegangenen Kapitalmarkttag im Februar 2021 - also vor dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine - hatte Rheinmetall bis 2025 einen Umsatz von rund 8,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt bei einer Marge von 10 Prozent oder mehr.

Seither hat sich mit dem Kriegsausbruch im Februar 2022 die Sicherheitslage in NATO-Staaten deutlich verändert: Rheinmetall erhofft sich etwa aus dem Sondervermögen für die bessere Ausstattung der Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden einen großen Anteil für eigene Aufträge. Rheinmetall baut Panzersystems und andere militärische Fahrzeuge, stellt Waffen und Munition her und liefert auch Rüstungselektronik. Der Aktienkurs des Konzerns legte mit dem Kriegsausbruch in Europa sprunghaft zu.

Rüstungswerte gefragt in Phase geopolitischer Anspannung

Neue geopolitische Unsicherheit nach einem Raketeneinschlag in Polen hat am Mittwoch Rüstungswerte europaweit angetrieben. Rheinmetall kletterten auf ein Hoch seit Anfang August und verteuerten sich zuletzt an der Spitze im MDAX um 3,6 Prozent. Zuletzt gewinnen sie noch 0,89 Prozent auf 181,70 Euro. Im Fokus standen hier auch die Aussagen des Konzerns auf dessen Investorenveranstaltung. Die Düsseldorfer stecken sich wegen der Aufrüstung in vielen NATO-Staaten für die mittlere Frist höhere Finanzziele.

Im SDAX ziehen am Mittwoch die Papiere des Rüstungselektronikherstellers HENSOLDT als bester Wert um 1,38 Prozent an. Leonardo gewinnen in Mailand 0,62 Prozent, BAE Systems stehen in London 2,55 Prozent höher. In Paris ging es für Thales um 2,45 Prozent hoch.

Zwar gibt es inzwischen Hinweise darauf, dass es sich bei dem in Polen eingeschlagenen Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt und nicht aus Russland, wie zuerst befürchtet. Doch das Ereignis rufe den Anlegern wieder in Erinnerung, welche politischen und wirtschaftlichen Risiken der Krieg in der Ukraine weiterhin mit sich bringe, kommentierte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Das könnte den Drang zu etwas mehr Vorsicht in der Geldanlage bei dem einen oder anderen durchaus erhöhen."

Vom vorsichtigen Agieren in Phasen wachsender geopolitischer Spannungen und militärischer Konflikte waren gleichwohl Aktien von Rüstungsherstellern bereits in den zurückliegenden Monaten eher ausgenommen. Die Rüstungskonzerne profitieren seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine von den steigenden Verteidigungsbudgets der Länder.

