Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochabend im Plus

01.10.25 20:24 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochabend im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 14,81 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
12,38 EUR -0,10 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 14,81 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 15,04 USD. Bei 14,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.425.161 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,14 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,77 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 9,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 55,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -2,753 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

