Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive legt am Mittwochnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 14,91 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 14,91 USD zu. In der Spitze legte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 15,04 USD zu. Bei 14,84 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 665.518 Stück.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 17,14 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 13,01 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (9,50 USD). Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 36,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,753 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

