Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive fällt am Donnerstagnachmittag tief

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,8 Prozent auf 13,76 USD abwärts.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 5,8 Prozent im Minus bei 13,76 USD. Die Rivian Automotive-Aktie sank bis auf 13,37 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,13 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.671.963 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,56 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Abschläge von 30,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Rivian Automotive gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,97 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,753 USD einfahren.

