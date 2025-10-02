DAX24.416 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.318 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.780 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,58 -1,3%Gold3.832 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktienkurs im Fokus

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive fällt am Donnerstagnachmittag tief

02.10.25 16:10 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive fällt am Donnerstagnachmittag tief

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,8 Prozent auf 13,76 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
11,90 EUR -0,48 EUR -3,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 5,8 Prozent im Minus bei 13,76 USD. Die Rivian Automotive-Aktie sank bis auf 13,37 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,13 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.671.963 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,56 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Abschläge von 30,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Rivian Automotive gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,97 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,753 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine

Rivian-Aktie mit Verlusten: Tesla-Konkurrent Rivian kann Verlust nicht deutlich genug eindämmen

In eigener Sache

Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: David Becker/Getty Images

Nachrichten zu Rivian Automotive

DatumMeistgelesen
Wer­bung