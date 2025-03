Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 12,14 USD nach oben.

Das Papier von Rivian Automotive legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 12,14 USD. Die Rivian Automotive-Aktie legte bis auf 12,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 1.030.816 Stück.

Bei einem Wert von 18,86 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2024). Mit einem Zuwachs von 55,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,26 USD fiel das Papier am 17.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,96 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 20.02.2025. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,58 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,73 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2025 -2,754 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

