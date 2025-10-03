Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 13,23 USD abwärts.
Um 20:08 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 13,23 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Rivian Automotive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,23 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,53 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.249.353 Rivian Automotive-Aktien.
Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Bei einem Wert von 9,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 39,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Am 05.08.2025 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,97 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,46 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,30 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Rivian Automotive-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,793 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.
