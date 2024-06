Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 11,24 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 11,24 USD ab. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 11,23 USD. Bei 11,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 490.543 Rivian Automotive-Aktien.

Bei 28,05 USD erreichte der Titel am 28.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 149,56 Prozent hinzugewinnen. Am 17.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,51 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 07.05.2024 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 82,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 661,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2024 -4,262 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

