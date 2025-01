Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 16,10 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 16,10 USD zu. Im Tageshoch stieg die Rivian Automotive-Aktie bis auf 16,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 15,93 USD. Bisher wurden heute 1.778.800 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Am 10.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,76 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,26 USD ab. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 94,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Rivian Automotive ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,44 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 874,00 Mio. USD im Vergleich zu 1,34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 20.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Rivian Automotive möglicherweise am 19.02.2026 präsentieren.

2024 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -4,154 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

