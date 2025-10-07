Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Dienstagabend ins Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 13,47 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,3 Prozent auf 13,47 USD. Die Rivian Automotive-Aktie sank bis auf 13,31 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,52 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.521.153 Stück gehandelt.

Bei 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 9,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,45 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,97 USD gegenüber -1,46 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,787 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

