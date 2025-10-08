DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.027 +1,1%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,14 +0,6%Gold4.041 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Top News
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Aktienentwicklung

Rivian Automotive Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Rivian Automotive

08.10.25 20:24 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 13,12 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
11,32 EUR -0,34 EUR -2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,1 Prozent auf 13,12 USD ab. Das Tagestief markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.123.248 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Abschläge von 27,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 04.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Rivian Automotive die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -2,787 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine

In eigener Sache

Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rivian Automotive

DatumMeistgelesen
Wer­bung