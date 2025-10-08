Rivian Automotive Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Rivian Automotive

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 13,12 USD ab.

Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,1 Prozent auf 13,12 USD ab. Das Tagestief markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.123.248 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Abschläge von 27,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 04.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Rivian Automotive die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -2,787 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

