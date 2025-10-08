DAX24.618 +1,0%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.931 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl66,05 +0,5%Gold4.042 +1,5%
Kurs der Rivian Automotive

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

08.10.25 16:10 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 13,22 USD ab.

Die Rivian Automotive-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 13,22 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,08 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 13,28 USD. Bisher wurden via NASDAQ 624.546 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Gewinne von 29,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 9,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,11 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,30 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,787 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: David Becker/Getty Images

