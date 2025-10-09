Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Abend tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 12,91 USD abwärts.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 12,91 USD abwärts. Die Rivian Automotive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,86 USD ab. Mit einem Wert von 13,08 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.631.297 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 32,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Rivian Automotive gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,97 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 04.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,788 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine