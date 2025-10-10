Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 12,91 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 12,91 USD. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,67 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,12 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.561.737 Stück gehandelt.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 9,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 35,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei -0,97 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent auf 1,30 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2025 -2,788 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

