Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Freitagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 13,15 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 13,15 USD zu. Bei 13,18 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 498.641 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,14 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,50 USD. Dieser Wert wurde am 07.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 27,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,97 USD gegenüber -1,46 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 1,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,788 USD je Aktie ausweisen dürften.

