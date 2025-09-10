Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zieht am Donnerstagnachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere zuletzt 3,6 Prozent.

Das Papier von Rivian Automotive konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 14,41 USD. In der Spitze gewann die Rivian Automotive-Aktie bis auf 14,58 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,97 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.082.497 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,14 USD an. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 15,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 9,50 USD fiel das Papier am 07.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 51,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,46 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,30 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,754 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

