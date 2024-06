Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive steigt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 12,29 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 12,29 USD. Die Rivian Automotive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,46 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,25 USD. Zuletzt wechselten 2.283.100 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Bei 28,05 USD markierte der Titel am 28.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 128,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (8,26 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 07.05.2024. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,45 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,20 Mrd. USD – ein Plus von 82,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 661,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --4,241 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NIO stellt Tesla Model Y-Rivalen "Onvo" vor - EV-Aktien von US-Zoll-Erhöhung belastet

Nach dem Tesla-Vorbild: Rivian will Ladenetzwerk für andere Autobauer öffnen

Rivian-Aktie nach Zahlen leicht im Plus: Rivian verfehlt die Erwartungen