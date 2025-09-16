Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive steigt am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 14,49 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 14,49 USD. In der Spitze legte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 14,63 USD zu. Mit einem Wert von 14,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.339.806 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,14 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 15,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 52,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,46 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Rivian Automotive 1,30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,753 USD je Rivian Automotive-Aktie.

