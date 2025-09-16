Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Abend fester

Kurs der Rivian Automotive

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 14,54 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 14,54 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 14,63 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,39 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.167.669 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 17,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,66 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,97 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,46 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,753 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

