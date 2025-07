Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 13,83 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 13,83 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 14,05 USD. Mit einem Wert von 13,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 746.959 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,54 USD. Dieser Kurs wurde am 24.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,83 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Rivian Automotive gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,48 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,20 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,455 USD einfahren.

