Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Freitagnachmittag

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 13,08 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 13,08 USD zu. Kurzfristig markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 13,06 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.643.060 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,14 USD. Mit einem Zuwachs von 31,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Abschläge von 27,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 05.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,46 USD vermeldet. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -2,791 USD je Aktie aus.

