Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 21,73 USD nach oben.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 4,0 Prozent auf 21,73 USD. Die Robinhood-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,40 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,90 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.417.056 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.06.2024 markierte das Papier bei 22,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 7,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 63,58 Prozent Luft nach unten.

Für Robinhood-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,250 USD ausgeschüttet werden.

Am 08.05.2024 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach -0,57 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 624,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 447,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Robinhood im Jahr 2024 0,504 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

