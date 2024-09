Robinhood Aktie News: Robinhood reagiert am Freitagnachmittag positiv

Robinhood im Fokus

Die Aktie von Robinhood zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 19,82 USD. Bei 20,24 USD erreichte die Robinhood-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 19,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 461.379 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,50 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,92 USD am 17.11.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,250 USD.

Robinhood gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 688,00 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 491,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Robinhood am 22.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Robinhood-Aktie in Höhe von 0,676 USD im Jahr 2025 aus.

