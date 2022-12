Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Robinhood 8,90 EUR

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,2 Prozent auf 8,90 EUR. Der Kurs der Robinhood-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,88 EUR nach. Bei 8,88 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.300 Stück gehandelt.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 02.11.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood -2,06 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 361,00 USD, gegenüber 364,92 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,08 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 26.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Verlust von -1,139 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

