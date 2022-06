Robinhood Aktie News: Robinhood fällt am Mittwochvormittag

Aktien in diesem Artikel Robinhood 7,04 EUR

Die Robinhood-Aktie musste um 22.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 7,04 EUR abwärts. Der Kurs der Robinhood-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,02 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,02 EUR.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -6,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,74 Prozent zurück. Hier wurden 299,00 USD gegenüber 522,17 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 17.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,667 USD je Robinhood-Aktie.

