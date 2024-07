Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag behauptet

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Roche. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Roche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 249,70 CHF.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 249,70 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 250,00 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 249,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 249,00 CHF. Bisher wurden heute 29.471 Roche-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 277,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2023). Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 10,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,79 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 259,90 CHF an.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 17,85 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Starker Wochentag in Zürich: SMI auf grünem Terrain

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren gekostet