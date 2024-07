Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag stärker

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 250,80 CHF.

Um 15:52 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 250,80 CHF. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 250,80 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 249,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 260.120 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2023 bei 277,90 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 10,81 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 212,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,79 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 259,90 CHF.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2024 17,85 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

