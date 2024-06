Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Blick auf Roche-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 236,60 CHF zu.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 236,60 CHF zu. Bei 237,40 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 235,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 203.148 Roche-Aktien.

Am 07.06.2023 markierte das Papier bei 293,05 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 212,90 CHF fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 10,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,79 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 259,90 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 17,97 CHF im Jahr 2024 aus.

