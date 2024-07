Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Roche im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 245,20 CHF.

Das Papier von Roche konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 245,20 CHF. Bei 245,20 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 243,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 21.232 Roche-Aktien.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 277,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Bei 212,90 CHF fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,78 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 260,30 CHF je Roche-Aktie an.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 24.07.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 17,75 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

