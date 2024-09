Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagvormittag in Rot

Kurs der Roche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 274,50 CHF.

Um 09:06 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 274,50 CHF ab. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 274,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 274,70 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.099 Stück gehandelt.

Am 02.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 288,20 CHF an. Mit einem Zuwachs von 4,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Mit Abgaben von 22,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,83 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,60 CHF je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 268,67 CHF.

Am 30.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Roche die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2024 18,44 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

