Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Freitagmittag zu

Die Aktie von Roche zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 240,50 CHF.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 240,50 CHF zu. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 240,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 239,30 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 247.435 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.06.2023 bei 287,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 16,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 11,48 Prozent sinken.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,79 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 259,90 CHF.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,97 CHF fest.

