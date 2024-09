Roche Aktie News: SPI Aktie Roche büßt am Montagnachmittag ein

Aktie im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 264,00 CHF abwärts.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,7 Prozent auf 264,00 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 262,00 CHF. Bei 274,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 947.240 Stück.

Bei 288,20 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 9,17 Prozent wieder erreichen. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 19,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,83 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 268,67 CHF für die Roche-Aktie aus.

Am 30.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Roche.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 20,05 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

August 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Roche-Aktie angepasst

SPI aktuell: SPI zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

SPI aktuell: So entwickelt sich der SPI nachmittags